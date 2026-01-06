Zazie Beetz må overleve et Ready or Not-lignende mareritt i They Will Kill You

Får du ikke nok av enmannshærfilmer som John Wick og Nobody? I så fall har vi en film som er verdt å merke seg. Warner Bros. har delt den første traileren for den kommende They Will Kill You, en action-skrekk-komedie som følger en kvinne som må overvinne en dødskult og unnslippe deres fellefylte hule i løpet av en manisk marerittaktig kveld.

Med Zazie Beetz ved roret og i hovedrollene sammen med Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham og Patricia Arquette, kommer denne filmen fra forfatter og regissør Kirill Sokolov, med IT's Andy og Barbara Muschetti tilknyttet som produsenter.

I henhold til filmens synopsis, blir vi fortalt å forvente følgende: "Filmen er en bloddryppende, høyoktan skrekk-actionkomedie der en ung kvinne må overleve natten i Virgil, en demonisk sekts mystiske og forskrudde dødsfelle av et tilholdssted, før hun blir deres neste offer i en unik, skamløs kamp på det store lerretet med episke drap og ondskapsfull, mørk humor."

Du kan snart se They Will Kill You, da filmen har premiere på kino så snart som 25. mars 2026. Du kan se den nyeste traileren nedenfor.