Zazie Beetz vil gjerne spille Catwoman

Et par uker har gått siden Zazie Beetz fortalte at at hun ikke kommer tilbake som Domino i Deadpool 3, så da er det jo passende at hun ønsker å gå over til den andre store superheltuniverset.

HQ

I en samtale med Inverse sier Beetz at hun ikke kan spille i for mange superheltfilmer, men at drømmen er å bli Selina Kyle - aka Catwoman:

"Hun er bare så ikonisk, og det har allerede blitt gjort så mange ganger. Jeg vet ikke, hun er bare kul, og jeg føler at jeg er en katt i hjertet selv."

Dermed har hun i alle fall gjort Warner Bros. oppmerksom på en kandidat til å være Catwoman i kommende DC-filmer og serier som foregår utenfor Matt Reeves' The Batman-univers hvor Zoe Kravitz fyller den rollen.

Hva synes du om Zazie Beetz som Catwoman?