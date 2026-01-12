Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
Bilar

Zeekr 7GT kan nå en topp på 480 kW ved lading

Det betyr at den kan gå fra 10-80 % på 13 minutter.

HQ

Selv om det er flere hindringer som står i veien for en bredere bruk av elbiler, fra batteriproduksjonsteknologi til priser, er ladehastigheten en av hindringene som hindrer mange forbrukere i å gå over til batteridrevne biler.

Den kinesiske produsenten er imidlertid klar til å heve listen for alle når de lanserer den nye 7GT i Europa. Som InsideEV rapporterer, vil modellen støtte opptil 480 kilowatt lading, noe som gjør det mulig å gå fra 10-80 % på bare 13 minutter.

Den er bygget på en ny 800-volts plattform, og blir den første modellen i Europa som oppnår denne toppverdien. Minuttene ovenfor gjelder for det mindre batteriet på 75 kilowatt, og det større batteriet på 100 kilowatt tar bare 16 minutter fra 10-80 %.

7GT presenteres som en ekte "førerbil", med en sportslig følelse og et luksuriøst interiør, og prisene starter på rundt 45 000 euro fra juli og utover.

