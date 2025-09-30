Zeekrs nye hybrid-SUV ble utsolgt på under en time

HQ

For noen måneder siden viste kinesiske Zeekr frem sin Rolls-Royce Cullinan-kopi 9X, som er en 5,2 meter lang hybrid-SUV med en akselavstand på 3,1 meter. Dette er derfor en av de største bilene som Kina noensinne har produsert, og det er helt klart et veldig stort marked for den. Zeekr solgte nemlig 10 000 eksemplarer på 12 minutter og 40 000 biler på én time etter at bestillingen åpnet. 9X huser en to-liters turboladet bensinmotor som får hjelp av tre elektriske motorer. Den totale mengden hestekrefter utgjør hele 1381, noe som selvfølgelig gjør den til en svært smidig super-SUV med plass til syv personer.

Cnevpost skriver:

"Kort tid etter Zeekr 9X-lanseringen sa Geely senior visepresident Victor Yang på Weibo at modellen sikret seg over 10 000 faste bestillinger i løpet av de første 13 minuttene. Ifølge Yang har SUV-en mottatt nesten 80 000 forhåndsbestillinger i løpet av den siste måneden. Den seks-seters luksus-SUV-en i full størrelse representerer Zeekrs siste forsøk på premiummarkedet. De fire variantene starter på henholdsvis 455 900 RMB, 485 900 RMB, 559 900 RMB og 599 900 RMB. Med en lengde på 5 239 mm, en bredde på 2 019 mm, en høyde på 1 819 mm og en akselavstand på 3 169 mm er den blant Kinas største biler."