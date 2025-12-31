Zelda: Breath of the Wild er nå spillbart i VR takket være en ny mod

HQ

Det ville være lett å avfeie Nintendo som uinteressert i virtuell virkelighet siden det ikke er noen skikkelige hodetelefoner for Switch og derfor ingen måte å spille slike titler på. Men det ville ikke være helt rettferdig.

For det første hadde de en gang Virtual Boy, som kan regnes som tidlig VR, og for det andre ga de ut Nintendo Labo: VR Kit for noen år siden - som faktisk var primitiv VR. Mange synes selvfølgelig at dette er synd, fordi spillverdenene deres, som Mushroom Kingdom og Hyrule, hadde vært fantastiske å utforske i VR.

Heldigvis finnes det alltid geniale moddere, og nå har en gruppe klart å gjøre The Legend of Zelda: Breath of the Wild spillbart i VR fra et førstepersonsperspektiv.

Modulen tilbyr:



Fullstendig stereo-rendert med 6DOF. Ingen alternerende øyegjengivelse brukes.



Full støtte for hender og armer. Du kan dryppe deg i de flotteste klærne.



Bruk våpen, fakler og bokoblin-armer i kamp.



Bevegelser for å utstyre og kaste våpen.



Bruk bevegelseskontroller til å samhandle med verden for å løse gåter eller starte branner.



Valgfri tredjepersonsmodus.



Stor mod-kompatibilitet. BetterVR endrer bare koden og ingen spilldata. De fleste andre modifikasjoner bør være kompatible.



Du må eie spillet selv for å bruke modulen, og utviklerne tar avstand fra piratkopier, men vi antar at Nintendo uansett ikke vil være så begeistret for dette grepet. Hvis du vil se hvordan Hyrule ser ut fra et VR-perspektiv, kan du sjekke ut videoen nedenfor. Skynd deg, for det er en risiko for at den forsvinner.