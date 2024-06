Zelda: Echoes of Wisdom ser ut til å bare trenge 6 GB Switch-lagring

HQ

I disse tider hvor det ser ut til å være nesten ingen øvre grense for hvor store AAA-spill kan bli (de største har for lengst passert 200 gigabyte), er det fint at Nintendo presser på like hardt som alltid for å optimalisere og ikke sløse med lagringsplassen din.

Takket være dette mistenker vi at du ikke trenger å rydde opp i Switch for å nyte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom den 26. september. Spillet har blitt lagt til i Nintendo eShop med full informasjon, og takket være dette vet vi nå at eventyret vil være begrenset til ydmyke 6,1 gigabyte.

Det er fortsatt en måned til premieren, men ikke forvent noen store endringer, da dette sannsynligvis vil være det som faktisk trengs (det er omtrent det samme som The Legend of Zelda: Link's Awakening). Og det er vi takknemlige for.