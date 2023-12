Zelda-filmens regissør vil levere "en live-action Miyazaki"

HQ

For en måned siden overrasket Nintendo og Sony de fleste ved å annonsere en Zelda-film - men ikke en animasjonsfilm, som de fleste ryktene pekte på, men en live-action. Så langt er det svært få detaljer tilgjengelig, men Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) er bekreftet som regissør.

I et intervju med Entertainment Weekly delte han nylig flere detaljer om prosjektet og sin visjon for filmen - som ikke ser ut til å bli den storslåtte fantasyfilmen som noen sikkert hadde håpet på. I stedet leter Ball etter inspirasjon andre steder:

"Jeg har alltid sagt at jeg gjerne skulle sett en live-action Miyazaki. Jeg vil gjerne se noe sånt, med den undringen og det innfallet han tilfører ting. Det kommer til å bli fantastisk. Hele livet mitt har ledet opp til dette øyeblikket. Jeg vokste opp med Zelda, og jeg tror det er den viktigste eiendommen som er uutnyttet IP, om du vil. Så vi jobber veldig hardt for å få til noe. Vi prøver ikke bare å gjøre det fordi vi kan. Vi ønsker å lage noe helt spesielt."

Ser dette ut til å være riktig retning, eller vil du heller ha en Zelda-film som minner mer om Ringenes Herre og andre kjente fantasyfilmer?