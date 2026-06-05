Zelda-klassikeren Ocarina of Time får en Beatles-makeover

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Så hvordan ville det låte hvis The Beatles gjorde coveret til Ocarina of Time? Nei, vi skal ikke kjede deg med noe fantasiløst AI-tull, men heller med et av de mest oppsiktsvekkende prosjektene vi har sett på lenge. YouTube-brukeren RednasVGM har brukt halvannet år på å samle inn lydopptak fra The Beatles og latt det britiske bandet covere et av de mest klassiske lydsporene i spillhistorien.

Det endelige resultatet finner du nedenfor, og det er akkurat så vanvittig som du kunne forvente. RednasVGM skriver at "all musikken er laget etter gehør, og all setningsmiksen er gjort for hånd", og på kanalen hans finner du også videoer som lar deg følge dette særegne prosjektet. Så ... med det sagt, feir helgen med dette mesterverket.