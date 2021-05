Zelda & Loftwing-amiibo annonsert

Gir deg gunstige hurtigreise-muligheter i The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Relativt nylig annonserte Nintendo en Switch-versjon av The Legend of Zelda: Skyward Sword, og presenterte da også en kombinasjon av bevegelseskontrollere basert på...

Selv om annonseringen av The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, som slippes til sommeren, har fått en del kritikk, så virker det fortsatt som at mange har ønsket seg...

The Legend of Zelda: Skyward Sword pusses opp på Switch

den 18 februar 2021 klokken 00:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Siden Nintendo oppdaterte rettighetene sine til The Legend of Zelda: The Wind Waker, The Legend of Zelda: Skyward Sword og et par andre Zelda-spill forrige høst var det...