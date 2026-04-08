Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Legend of Zelda Movie

Zelda-veteran bekymret for at Link kan ødelegge karakteren ved å snakke i Zelda-filmen

Kunstdesigneren bak Zelda: Majora's Mask sier at han frykter at magien til Link "vil forsvinne i det øyeblikket Link ytrer et ord".

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Selv om han kanskje ikke er den mest kjente Nintendo-veteranen, er Takaya Imamura definitivt en av gigantene. På merittlisten hans står blant annet F-Zero og Star Fox, som han var art designer for (og dermed ansvarlig for ikoniske figurer som Captain Falcon og Fox McCloud), og Imamura spilte også en nøkkelrolle i skapelsen av The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Han pensjonerte seg i 2021, men har fortsatt å være aktiv i spillbransjen, og så sent som i fjor ga han ut Omega 6: The Triangle Stars. Han har også fortsatt å dele sine tanker om spillverdenen, og Nintendo i særdeleshet. Nå kommenterer Imamura neste års Zelda-film, der vi får høre Link snakke for første gang, og han virker slett ikke overbevist om at dette er den rette veien å gå. Han skriver (oversatt med Bing) :

"Jeg er litt bekymret for at magien alle har båret i seg når det gjelder Zelda, vil forsvinne i det øyeblikket Link ytrer et ord."

Det ville utvilsomt vært vanskeligere å lage en meningsfull Zelda-film uten en talende Link, men samtidig er det lett å forstå bekymringen hans. Vil vi oppfatte Link annerledes etter at han har fått en mer definert personlighet og en stemme i Sonys filmatisering?

Hva tenker du om at Link snakker?

Relaterte tekster

0
Zelda-filmen har funnet sin komponist

Zelda-filmen har funnet sin komponist
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Det ser ut til at John Paesano har fått æren, noe som passer bra med tanke på at han har levert musikken til flere store filmer og videospill tidligere.



Loading next content