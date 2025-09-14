Zelenskij advarer mot "utvidelse av krigen" etter at russiske droner har trengt inn i Polen og Romania "Det er en åpenbar utvidelse av krigen fra Russlands side. Og det er akkurat slik de handler. Små skritt først, og til slutt store tap."

HQ For bare noen dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen overskrifter. I går sendte Romania opp jagerfly etter at en drone hadde krysset inn i deres luftrom under russiske angrep på ukrainsk infrastruktur nær grensen. Etter denne hendelsen har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij understreket at dette ikke er enkeltstående feil, men en bevisst utvidelse av krigen. "Det russiske militæret vet nøyaktig hvor dronene deres er på vei og hvor lenge de kan operere i luften. Rutene deres er alltid beregnet. Dette kan ikke være en tilfeldighet, en feil eller et initiativ fra noen kommandanter på lavere nivå. Det er en åpenbar utvidelse av krigen fra russisk side. Og det er akkurat slik de handler. Små skritt først, og til slutt store tap." Hvis du vil vite alt han sa, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! DEN HAAG, NEDERLAND - 24. JUNI 2025: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ser på generalsekretær Mark Rutte under NATO-toppmøtet 2025 på World Forum // Shutterstock