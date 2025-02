Zelenskij advarer om at Europa ikke kan sikre Ukraina uten USA

HQ

Volodymyr Zelenskij er på vei ut på et avgjørende diplomatisk oppdrag, og han har gjort det klart at Europa alene ikke kan garantere Ukrainas sikkerhet hvis Donald Trump trekker tilbake USAs støtte.

I et intervju med The Guardian i presidentadministrasjonen i Kiev nylig skisserte den ukrainske lederen planer om å tilby amerikanske selskaper eksklusive avtaler om gjenoppbygging og ressursutvinning for å holde Trump engasjert.

Nå som den nye administrasjonen setter spørsmålstegn ved bistanden og antyder forhandlinger med Vladimir Putin, manøvrerer Zelenskij for å sikre at Ukraina forblir en prioritet. Hans kommende møter med nøkkelpersoner på sikkerhetskonferansen i München kan bli avgjørende for Ukrainas fremtidige forsvarsstrategi. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Trump vil reagere på Zelenskijs økonomiske diplomati.