Zelenskij advarer om at Iran-krig kan bremse våpenleveransene til Ukraina: "Jeg frykter at det kan skje"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har advart om at den amerikansk-israelske krigen mot Iran kan forstyrre våpenleveransene som Kiev er avhengig av for å forsvare seg mot Russland. I et intervju med Corriere della Sera sa han at en tidligere runde med kamper mellom Israel og Iran allerede hadde bremset de militære leveransene til Ukraina, og la til " Det har ikke skjedd ennå, men jeg frykter at det kan skje."

Zelenskij hevdet at den nye konflikten får Russlands president Vladimir Putin til å fremstå som "en svak alliert" som "snakker, men ikke handler", men understreket at Ukraina ikke har råd til avbrudd i den vestlige støtten. Han bekreftet at et planlagt trilateralt møte mellom USA og Russland fortsatt er ventet i begynnelsen av mars, men at stedet for møtet kan bli endret fra Abu Dhabi til et europeisk sted.

Den ukrainske lederen tok også opp spenningen med Ungarn og Slovakia om oljerørledningen Druzhba, og sa at den fortsatt er ute av drift på grunn av russiske angrep og bare kan repareres etter en våpenhvile. Etter hvert som krisen i Midtøsten tilspisser seg, følger Kiev nøye med på enhver endring i USAs militære prioriteringer som kan påvirke slagmarken på hjemmebane...