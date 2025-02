Sikkerhetskonferansen i München: Zelenskij advarer om at Russland kan angripe NATO neste år Ukrainas president oppfordrer til sikkerhetsgarantier for Ukraina, og uttrykker bekymring for fremtidig russisk aggresjon.

HQ Under sikkerhetskonferansen i München kom Ukrainas president Volodymyr Zelenskij med en skarp advarsel til journalister, og antydet at Russland kan angripe NATO-land neste år dersom Ukraina ikke får sikkerhetsgarantier. Zelenskij understreket at selv om hans etterretning tyder på at Putin kan utvide sin aggresjon utover Ukraina - og potensielt rette blikket mot Polen og Baltikum - kunne han ikke bekrefte dette med full sikkerhet. Han understreket imidlertid viktigheten av å sikre sterke avskrekkende tiltak for å forhindre en slik eskalering, og advarte om at uten disse tiltakene vil Europas sikkerhet fortsatt være i fare. Foreløpig gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på disse økende bekymringene. Shutterstock