Zelenskij advarer om at Russland planlegger baser for dronekontroll i Hviterussland

Volodymyr Zelenskij sier at Russland planlegger å etablere bakkekontrollstasjoner for langtrekkende angrepsdroner i Hviterussland, noe som vekker bekymring for en utvidet rolle for Minsk i krigen.

Zelenskijsiterer ukrainsk militær etterretning og sier at fire slike anlegg kan bli bygget, slik at Russland kan operere droner mer effektivt fra hviterussisk territorium så vel som fra okkuperte områder i Ukraina.

Den ukrainske lederen har gjentatte ganger advart mot at Hviterussland skal bli mer direkte involvert i konflikten, og har påpekt at tidligere samarbeid mellom Moskva og Minsk allerede har forsterket effekten av russiske angrep.

Zelenskij sier at Ukraina har informert sine internasjonale partnere om utviklingen og signalisert at Kiev vil reagere dersom planene går videre. "Det vil komme reaksjoner på dette. Og de vil merkes."

Hviterussland har ennå ikke kommentert påstandene, men det rapporterte trekket vil markere nok en eskalering i krigens regionale dimensjon og ytterligere komplisere sikkerhetsdynamikken langs NATOs østlige flanke.