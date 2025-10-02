Gamereactor

Zelenskij advarer om at Russland skaper en "global trussel" etter angrepene på atomkraftverkene i Tsjernobyl og Zaporizjzjia

"I tillegg til Tsjernobyl- og Zaporizjzjia-anleggene har Ukraina fem kjernekraftverk, og hvert av dem kan bli et mål for russiske droner og missiler."

I går fikk vi nyheter om strømbrudd i Tsjernobyl og Zaporizjzjia. I dag har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij anklaget Russland for bevisst å eskalere atomrisikoen ved å angripe infrastruktur knyttet til landets kraftverk. Et droneangrep forårsaket nylig et strømbrudd ved det nedlagte Tsjernobyl-anlegget, noe som vekker bekymring for sikkerhetssystemene som beskytter radioaktivt materiale. Samtidig har strømbruddet ved det okkuperte Zaporizhzhia-kraftverket pågått i flere dager uten at Moskva har tatt skritt for å gjenopprette ekstern strømforsyning. Zelenskij hevdet at Russland utnytter svak internasjonal overvåking, og advarte om at alle kjernekraftverk i Ukraina kan bli et mål. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Kjernekraftverket i Tsjernobyl // Shutterstock

