Zelenskij advarer om at Russland skaper en "global trussel" etter angrepene på atomkraftverkene i Tsjernobyl og Zaporizjzjia

HQ I går fikk vi nyheter om strømbrudd i Tsjernobyl og Zaporizjzjia. I dag har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij anklaget Russland for bevisst å eskalere atomrisikoen ved å angripe infrastruktur knyttet til landets kraftverk. Et droneangrep forårsaket nylig et strømbrudd ved det nedlagte Tsjernobyl-anlegget, noe som vekker bekymring for sikkerhetssystemene som beskytter radioaktivt materiale. Samtidig har strømbruddet ved det okkuperte Zaporizhzhia-kraftverket pågått i flere dager uten at Moskva har tatt skritt for å gjenopprette ekstern strømforsyning. Zelenskij hevdet at Russland utnytter svak internasjonal overvåking, og advarte om at alle kjernekraftverk i Ukraina kan bli et mål. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Kjernekraftverket i Tsjernobyl // Shutterstock