Zelenskij advarer om "trussel mot alle" etter strømbrudd ved atomkraftverket i Zaporizhzhia

Vi har nettopp fått nyheten om at atomkraftverket Zaporizhzhia i Ukraina fortsatt er uten stabil forbindelse til strømnettet etter flere dager med strømbrudd, noe som gir grunn til bekymring for potensielle sikkerhetstrusler. Ukrainske myndigheter sier at den pågående beskytningen hindrer arbeidet med å gjenopprette kraftledningene som trengs for å kjøle ned reaktorene, og at noen nødgeneratorer allerede er slått av. Internasjonale observatører koordinerer arbeidet med begge sider for å reparere den kritiske infrastrukturen, og understreker at anlegget kan klare seg inntil videre, men at situasjonen ikke kan opprettholdes på ubestemt tid. Myndighetene advarer om at fortsatte driftsforstyrrelser setter atomsikkerheten i fare og kan få vidtrekkende konsekvenser, og den globale oppmerksomheten er nå rettet mot å sikre rask handling for å forhindre en potensiell katastrofe. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!