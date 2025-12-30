Zelenskij anklager Russland for å sabotere fredssamtalene med "typiske russiske løgner"

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har anklaget Russland for å forsøke å undergrave de pågående fredsforhandlingene ved å spre det han kalte "typiske russiske løgner", etter at Moskva hevdet at de hadde avverget et ukrainsk droneangrep mot Vladimir Putins residens.

Ukrainsk droneangrep mot Vladimir Putins residens?

Etter et møte med USAs president Donald Trump i Florida avviste Zelenskij påstanden som et påfunn for å forstyrre diplomatiske samtaler og rettferdiggjøre ytterligere russiske angrep på Ukraina. Han advarte om at slike narrativer ble brukt for å forberede opinionen på nye angrep, blant annet mot regjeringsbygninger i Kiev.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa at luftforsvaret hadde fanget opp dusinvis av droner, og antydet at Moskva ville revurdere sin forhandlingsposisjon som et resultat av dette. Kreml hevdet også at Putin personlig hadde informert Trump om den påståtte hendelsen, noe Kiev ser på som en del av en bredere informasjonskampanje.

Typiske russiske løgner?

Zelenskij sa at Ukraina kun har legitime militære mål, og beskyldte Moskva for å projisere sine egne intensjoner over på Kiev. Han la til at Russland viste at de ikke hadde noen genuin interesse av å få slutt på krigen, til tross for offentlige uttalelser om fred.

Utvekslingen kommer i et følsomt øyeblikk i forhandlingene som Washington er mekler for, der Ukraina insisterer på at landet ikke vil gi fra seg territorium og krever langsiktige sikkerhetsgarantier som betingelse for enhver avtale. I mellomtiden har Zelenskij i dag på X :