Zelenskij ankommer Berlin for samtaler med Merz om krigen mellom Russland og Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij ankom Berlin onsdag for samtaler med den nyutnevnte tyske forbundskansleren Friedrich Merz, der de to lederne utforsker mulighetene for en våpenhvile og samtidig bekrefter sin militære støtte.

Med USAs støtte i tvil signaliserer Berlin at de er villige til å påta seg et bredere ansvar, selv om de opprettholder tvetydigheten rundt fremtidige våpenleveranser. Det gjenstår selvsagt å se hvor langt Tyskland er villig til å gå, så følg med for flere oppdateringer.