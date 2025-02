HQ

Volodymyr Zelenskij avviser beskyldningene om at Boris Johnson skal ha spilt en rolle i å forhindre en fredsavtale mellom Ukraina og Russland tidlig i 2022, og sier at påstandene ikke gir logisk mening.

I et nylig intervju med The Guardian hevdet den ukrainske presidenten at selv om det var diskusjoner som involverte russiske ultimatum, anså han dem aldri som levedyktige, og at Johnson heller ikke påvirket hans beslutning.

Historien, som gjentatte ganger har blitt brukt av Kreml for å antyde vestlig innblanding, har fått fornyet oppmerksomhet nå som Donald Trump forbereder seg på å møte Zelenskij, og det spekuleres i om han kan komme til å presse på for forhandlinger med Russland.

Til tross for tidligere rapporter som antyder at Johnson oppfordret Ukraina til å motsette seg forhandlinger, understreket Zelenskij at da Johnson besøkte Kiev, hadde de russiske styrkene allerede blitt presset tilbake fra hovedstaden, noe som gjorde tanken om press utenfra meningsløs. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette narrativet vil fortsette å forme diskusjonene om krigens løsning.