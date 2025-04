Zelenskij beskylder Russland for å simulere påskevåpenhvile

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . President Volodymyr Zelenskij har kritisert Russlands forsøk på å projisere en våpenhvile i den ortodokse påsken, og hevder at Moskvas militære fortsatt deltar aktivt i kamphandlinger.

Til tross for president Vladimir Putins kunngjøring om midlertidig stans i kamphandlingene (du kan lese mer om Putins erklæring om påskevåpenhvile i Ukraina her), påpekte Zelenskij at den russiske hæren fortsetter å angripe ukrainske styrker langs frontlinjen.

Ifølge Zelenskij skjedde det mange angrep selv etter at den offisielle våpenhvilen var ment å begynne. Selv om Ukraina fortsatt er åpen for å forlenge våpenhvilen, advarte Zelenskij om at dersom Russland fortsetter sin offensiv, vil Ukraina følge etter.