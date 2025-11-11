Zelenskij besøker den bombarderte frontbyen Kherson

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Zelenskij har besøkt frontbyen Kherson, bare noen få kilometer fra russiske stillinger på den andre siden av elven Dnipro. Byen er fortsatt utsatt for konstant beskytning og økende droneangrep, noe som gjør den til et av de farligste områdene langs sørfronten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij la ut et bilde av seg selv ved inngangen til byen, ved siden av Khersons store landemerke, sammen med en video som markerte treårsdagen for Russlands tilbaketrekning fra byen i 2022. I talen sa han at Ukraina forbereder beslutninger som skal styrke byens forsvar.

Styrking av Khersons forsvar

Under besøket sa Zelenskij at han ville "møte lokale myndigheter og militære ledere" for å diskutere beskyttelsestiltak for Kherson. Byen sliter fortsatt med den økende trusselen fra små russiske angrepsdroner som er rettet mot boligområder og kritisk infrastruktur.

Kherson er fortsatt et symbol på motstand for Ukraina, og Zelenskijs besøk understreker landets innsats for å "styrke sikkerheten og opprettholde moralen" midt i de pågående angrepene fra russiske styrker på den andre siden av elven.