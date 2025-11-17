Zelenskij besøker Frankrike for å inngå avtaler om luftforsvar og kampfly

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij ankommer Paris mandag for å sluttføre avtaler med Frankrike om luftvernsystemer, krigsfly og missiler. Besøket kommer samtidig som russiske drone- og missilangrep har blitt intensivert, og Moskva rapporterer om fremgang i det sørøstlige Zaporizjzja. Zelenskij beskriver avtalene som historiske, og de har som mål å styrke Ukrainas kampkapasitet på lang sikt.

Diskusjonene forventes å omfatte Dassault-produserte Rafale-jagerfly, nye SAMP/T-missilbatterier og anti-dronesystemer. Noe av utstyret kan komme fra eksisterende franske lagre, mens mesteparten vil støtte Ukrainas mål om å utvide sin luftflåte til 250 fly, inkludert amerikanske F-16-fly og svenske Gripen-fly. Macron understreker at Frankrike ønsker å stille sin våpenindustrielle ekspertise til rådighet for Ukrainas forsvar.

Besøket innebærer også et møte med franske og ukrainske droneselskaper for å utforske samarbeid om ubemannede systemer, noe som understreker en bredere strategi for å styrke Ukrainas høyteknologiske forsvarskapasitet. Zelenskij forventes å undertegne intensjonsavtaler og kontrakter senere mandag, selv om finansieringsdetaljene fortsatt er uklare.