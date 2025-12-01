Zelenskij besøker Irland på tirsdag

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij skal avlegge sitt første offisielle besøk til Irland på tirsdag, bekrefter regjeringen, samtidig som Kiev søker bredere støtte for sin fredsplan og står overfor en av sine største utfordringer siden krigen startet.

Zelensky forventes å møte statsminister Micheal Martin og delta i lanseringen av Ireland-Ukraine Economic Forum sammen med visestatsminister Simon Harris. Han skal også ha samtaler med Irlands nyvalgte president, Catherine Connolly.

Besøket følger etter et stopp i Paris

Besøket følger etter et stopp i Paris mandag, der Zelensky møtte Frankrikes president Emmanuel Macron for å diskutere det Elysee beskrev som "betingelsene for en rettferdig og varig fred", som bygger på de nylige samtalene i Genève og det amerikanske fredsforslaget.