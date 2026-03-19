Zelenskij besøker Madrid, og Sanchez sier at "ingen vil få oss til å glemme det som skjer i Ukraina"

Midt i Iran-krigen er det en risiko for at man mister den andre krigen av syne. Pedro Sanchez vil sørge for at det ikke skjer. Onsdag ønsket den spanske statsministeren Volodymyr Zelenskij velkommen til Madrid og sa de ordene Ukraina ønsket å høre:

"Vi kan ikke nekte for at krisen i Midtøsten monopoliserer samtalen, og nettopp derfor vil jeg si til Ukrainas regjering at ingenting og ingen skal få oss til å glemme det som skjer i Ukraina", sier Spanias statsminister Pedro Sanchez. "Vi vil fortsette å støtte det ukrainske folket med samme intensitet."

Besøket resulterte i mer enn ord. Spania og Ukraina undertegnet samproduksjonsavtaler som omfatter droner, radar og missiler. Zelenskij møtte også Sener Aerospace and Defence, et spansk ingeniørkonsern, for å formalisere samarbeidet om produksjon av missiler og luftvern, og for å utforske et potensielt felles prosjekt om langdistansedroner. De ukrainske partnerne i disse avtalene er Fire Point, Luch og Radionix.

"Vi diskuterte produksjonskapasitet og styrking av Ukrainas luftforsvar", sier Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. "Å styrke luftforsvaret og beskytte liv er våre høyeste prioriteringer."

Russlands fullskala invasjon av Ukraina er nå inne i sitt femte år. Den amerikansk-israelske krigen mot Iran er inne i sin tredje uke. Begge er uløste, og europeiske regjeringer blir bedt om å holde oppmerksomheten og budsjettene sine på begge deler samtidig.

På den fronten brukte Zelensky Madrid-besøket til å argumentere for lånet på 90 milliarder euro som europeiske ledere skal diskutere i Brussel på torsdag. Ungarn har blokkert avtalen, men Zelensky sa at han tror de fleste i Europa forstår at blokkeringen er uberettiget. "Det finnes ikke noe alternativ til de 90 milliardene," sa han. Zelensky møtte også kong Felipe VI av Spania: