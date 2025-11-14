Zelenskij besøker tropper i nærheten av Zaporizjzja
Den ukrainske presidenten møter soldater ved fronten.
President Volodymyr Zelenskij har besøkt ukrainske tropper nær den sørøstlige fronten, og advarer om at linjene må forsterkes etter at Russland gradvis har vunnet frem i stadig mer intense sammenstøt. I nærheten av landsbyen Orikhiv beskrev Zelenskij situasjonen som " en av de vanskeligste", og understreket behovet for å forsvare den strategiske byen Zaporizhzhia.
Under besøket delte Zelenskij ut medaljer til soldater, diskuterte bemannings- og utstyrsbehov og la ned blomster for falne soldater. Han understreket at det å holde Zaporizjzja er nøkkelen til å beskytte andre ukrainske stillinger, og understreket byens betydning for begge sider.
Mangel på mannskap og taktiske gevinster
Analytikere sier at Ukrainas begrensede mannskapsstyrke har gjort det mulig for russiske styrker å gjøre taktiske fremskritt rundt sørøstlige bosetninger som Huliapole og Velyka Novosilka. Mens Russlands hovedoffensiv fortsatt foregår i øst nær Pokrovsk, kan det sørøstlige presset risikere å isolere ukrainske enheter og rykke frem mot Zaporizhzhia. Ukrainske kommandanter omgrupperer aktivt styrker for å motvirke disse trekkene.
I mellomtiden har Ukraina angrepet russiske energi- og militære mål i løpet av natten, inkludert en oljeterminal på Krim og et depot i Zaporizjzja, ved hjelp av våpen som det nye bakkebaserte kryssermissilet Flamingo. Disse operasjonene har som mål å forstyrre russiske inntekter og svekke frontlinjekapasiteten, etter en periode der streiker og vedlikehold midlertidig kuttet 20 % av Russlands raffinerikapasitet.