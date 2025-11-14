Zelenskij besøker tropper i nærheten av Zaporizjzja

HQ

President Volodymyr Zelenskij har besøkt ukrainske tropper nær den sørøstlige fronten, og advarer om at linjene må forsterkes etter at Russland gradvis har vunnet frem i stadig mer intense sammenstøt. I nærheten av landsbyen Orikhiv beskrev Zelenskij situasjonen som " en av de vanskeligste", og understreket behovet for å forsvare den strategiske byen Zaporizhzhia.

Under besøket delte Zelenskij ut medaljer til soldater, diskuterte bemannings- og utstyrsbehov og la ned blomster for falne soldater. Han understreket at det å holde Zaporizjzja er nøkkelen til å beskytte andre ukrainske stillinger, og understreket byens betydning for begge sider.

Mangel på mannskap og taktiske gevinster

Analytikere sier at Ukrainas begrensede mannskapsstyrke har gjort det mulig for russiske styrker å gjøre taktiske fremskritt rundt sørøstlige bosetninger som Huliapole og Velyka Novosilka. Mens Russlands hovedoffensiv fortsatt foregår i øst nær Pokrovsk, kan det sørøstlige presset risikere å isolere ukrainske enheter og rykke frem mot Zaporizhzhia. Ukrainske kommandanter omgrupperer aktivt styrker for å motvirke disse trekkene.

I mellomtiden har Ukraina angrepet russiske energi- og militære mål i løpet av natten, inkludert en oljeterminal på Krim og et depot i Zaporizjzja, ved hjelp av våpen som det nye bakkebaserte kryssermissilet Flamingo. Disse operasjonene har som mål å forstyrre russiske inntekter og svekke frontlinjekapasiteten, etter en periode der streiker og vedlikehold midlertidig kuttet 20 % av Russlands raffinerikapasitet.