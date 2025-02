Zelenskij er åpen for å gå av hvis det gir fred i Ukraina

HQ

I en ny uttalelse under en pressekonferanse i Kiev uttrykte Ukrainas president Volodymyr Zelenskij at han var villig til å gå av hvis det kunne sikre fred i Ukraina, og antydet til og med at han kunne tenke seg å bytte sin avgang mot at landet raskt ble medlem av NATO.

Uttalelsene hans kommer midt i en eskalerende spenning med USAs president Donald Trump, som har stemplet Zelenskij som diktator og presset på for valg i Ukraina, til tross for den pågående krigen.

Zelenskij, som hevder at valg er upraktisk under en fullskala konflikt, avviste ideen, men understreket sitt ønske om at Trump skal være en ekte partner snarere enn en ren megler i Ukrainas kamp mot russisk aggresjon.

Forholdet mellom de to lederne har forverret seg de siste ukene, noe som har gjort Ukrainas diplomatiske posisjon ytterligere komplisert. Foreløpig gjenstår det å se om Zelenskijs uttalelse vil få gjennomslag.