Zelenskij etterlyser en større overhaling av Ukrainas mobiliseringssystem

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa onsdag at landet trenger dyptgripende endringer i hvordan det mobiliserer tropper til krigen mot Russland.

I et innlegg på X etter å ha møtt den nyutnevnte forsvarsministeren, Mykhailo Fedorov, skriver Zelenskij at det allerede er tatt skritt for å fordele personellet mer rettferdig mellom frontlinjebrigadene.

Men han understreket at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige. Zelenskij sa at mobiliseringssystemet må omarbeides for å gi bedre støtte til Ukrainas forsvars- og sikkerhetsstyrker, samtidig som det beskytter økonomien. Her er hva han sa:

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X:

Et møte med Ukrainas forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Jeg er takknemlig overfor parlamentsmedlemmene for deres støtte til Mykhailo. Vi identifiserte umiddelbart de første prioriteringene for forsvarsdepartementet.

Den viktigste er luftforsvaret. Det er konkrete beslutninger som må iverksettes så raskt som mulig.

Den andre prioriteringen er å styrke den teknologiske komponenten betydelig, i samarbeid med militæret, for å stoppe de russiske okkupantenes fremmarsj på slagmarken, samt å løse problematiske spørsmål knyttet til frontlinjelogistikk. Spesielt vil det bli gjennomført en fremskyndet revisjon av finansieringen av forsvarssektoren. Mykhailo vil presentere måter å løse de eksisterende manglene på. Det forberedes også beslutninger om å øke lønnen til våre krigere i frontlinjen. Vi arbeider også separat med droneforsyninger - Ukrainas forsvarsdepartement må innføre et grunnleggende nivå av droneforsyning for kampbrigader og sikre anskaffelse av spesialiserte droner som er i stand til å ramme fienden på større dybde.

For det tredje vil det ukrainske forsvarsdepartementet foreslå systemiske løsninger på problemene som har bygget seg opp i de territorielle rekrutteringssentrene. Det er allerede tatt beslutninger for å sikre en mer rettferdig fordeling av personell mellom kampbrigadene. Det er imidlertid behov for langt mer omfattende endringer i mobiliseringsprosessen som vil garantere flere muligheter både for Ukrainas forsvars- og sikkerhetsstyrker og for de økonomiske prosessene i staten vår. Ukrainas forsvarsminister vil også presentere departementets nye team om kort tid.