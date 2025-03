Zelenskij får varm velkomst i London etter anspent møte i Det hvite hus

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij ankom London lørdag til entusiastisk jubel, en sterk kontrast til hans anspente møte med USAs president Donald Trump dagen før (via Reuters).

Den britiske statsministeren Keir Starmer omfavnet Zelenskij ved hans ankomst og understreket Storbritannias fulle og urokkelige engasjement for Ukrainas kamp mot Russland og landets langsiktige sikkerhet.

Den ukrainske lederen, som er fast bestemt på å sikre langsiktige sikkerhetsgarantier, skal møte europeiske ledere for å fremme sin fredsplan, mens Frankrikes president Emmanuel Macron maner til ro i en tid med diplomatiske spenninger.

Starmers diskusjoner med både Trump og Zelenskij understreker den økende kløften mellom europeiske allierte og USA når det gjelder å støtte Ukraina, samtidig som høytstående russiske skikkelser gleder seg over det de ser på som et tilbakeslag for Kiev.

I mellomtiden skal Zelenskij møte kong Charles, noe som vil styrke Storbritannias symbolske og strategiske støtte. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Ukraina vil navigere i det skiftende landskapet av vestlig støtte.