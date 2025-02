Zelenskij foreslår bytte av territorier for å få slutt på krigen med Russland

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har foreslått en ny plan for å utveksle territorium med Russland i et forsøk på å få slutt på den pågående krigen, dersom Trump lykkes med å få Ukraina og Russland til forhandlingsbordet.

I et intervju med The Guardian nylig foreslo Zelenskij at Ukraina, som har en liten del av russisk territorium i Kursk oblast etter et overraskende angrep i august, kunne tilby dette til Moskva i bytte mot områder som i dag er okkupert av Russland i Ukraina.

Den ukrainske lederen nevnte at detaljene rundt hvilke territorier som vil bli byttet, fortsatt er uklare, men han understreket at alt ukrainsk land er viktig, og at ingen områder har prioritet.

Dette utspillet kommer samtidig som den diplomatiske innsatsen intensiveres, og USAs tidligere president Donald Trump forbereder seg på å megle i forhandlinger mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen som begynte i 2022.

Zelenskijs forslag kan være et dristig skritt mot fred, men det er fortsatt usikkert hvordan Moskva vil reagere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Russland vil reagere, og hvordan disse territorielle utvekslingene kan påvirke den større konflikten og stabiliteten i regionen.