Zelenskij foreslår personlig møte med Putin i åpent brev

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Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har bedt om et møte med Russlands president Vladimir Putin i håp om å skape en varig våpenhvile før USA igjen vender oppmerksomheten mot krigen i Europa. Mens USA fortsetter sin egen konflikt med Iran, mener Zelenskij at verken Ukraina eller Russland bør vente på at supermakten skal legge til rette for samtaler.

"Ukraina foreslår å avslutte denne krigen gjennom direkte engasjement mellom oss - og dere. Jeg foreslår et møte", skrev Zelenskij i et åpent brev som BBC har fått tilgang til. Moskva har bekreftet at de har mottatt brevet, og Zelenskij har fått tilbud om å møte Putin i den russiske hovedstaden.

Zelenskijs uttalelse går ikke av veien for å ta et oppgjør med Putin, ettersom den ukrainske lederen skrev "etter 26 år ved makten begynner alderen å sette sine spor" på den russiske presidenten. Det er vanskelig å ikke se en liten spydighet mot USA i brevet også, ettersom Zelenskij bemerker at landet er "fullt fokusert på Iran-spørsmålet", og at "det ville være galt å bare vente til krigen i Europa kommer tilbake i sentrum av oppmerksomheten".

Putin har sagt at han er villig til å inngå en avtale med Ukraina, men at han først ønsker at Kyiv inngår kompromisser. Siden Zelenskij er like standhaftig som alltid, ser det ut til at krigen vil fortsette, selv om begge sider sier at muligheten for fred er åpen.