Zelenskij gir opp NATO-ambisjonen i et forsøk på å få slutt på krigen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at Ukraina er forberedt på å oppgi sitt mangeårige mål om NATO-medlemskap i bytte mot juridisk bindende vestlige sikkerhetsgarantier, noe som markerer en viktig innrømmelse da fredsforhandlingene ble innledet i Berlin på søndag.

Møte i Tyskland

I forkant av møtene med USAs utsending Steve Witkoff og Jared Kushner sa Zelensky at Ukraina nå søker Artikkel 5-lignende garantier fra USA, sammen med sikkerhetsforpliktelser fra europeiske allierte, Canada og Japan, for å avskrekke fremtidige russiske angrep. Han understreker at dette allerede var et betydelig kompromiss fra Kievs side.

Samtalene, som den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er vertskap for, har som mål å videreutvikle et USA-støttet fredsrammeverk som kan føre til våpenhvile langs de nåværende frontlinjene. Zelenskij sa at en 20-punktsplan er under diskusjon, selv om Ukraina ikke forhandler direkte med Russland.

Krav fra Russland og Ukraina

Russland har lenge krevd at Ukraina gir avkall på NATO-ambisjonene og aksepterer nøytralitet, samt territoriale innrømmelser i Øst-Ukraina. Zelenskij sier seg åpen for en våpenhvile basert på eksisterende stridslinjer, men gjentar samtidig at Ukraina nekter å formelt avstå territorium.

Forhandlingene kommer samtidig som Russland fortsetter å angripe Ukrainas energiinfrastruktur, noe som etterlater hundretusener uten strøm, og mot et bakteppe av økende advarsler fra NATO-ledere om at Russland kan true Europa utenfor Ukraina.

NATOs generalsekretær, Mark Rutte, sier

"Konflikten står for døren. Russland har brakt krigen tilbake til Europa, og vi må være forberedt på en krig av samme omfang som besteforeldrene og oldeforeldrene våre opplevde. Vi må være krystallklare når det gjelder trusselen. Vi er Russlands neste mål, og vi er allerede i fare."