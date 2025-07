HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har gått tilbake på sin kontroversielle beslutning som førte til de første store landsomfattende protestene mot regjeringen siden starten på krigen mot Russland.

Det nye lovforslaget, som ble vedtatt torsdag med 331 stemmer, gjenoppretter uavhengigheten til de to antikorrupsjonsbyråene National Anti-Corruption Bureau (NABU) og Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO). I henhold til den forrige loven, som ble vedtatt i forrige uke og nå er tilbakeført, lå kontrollen over disse byråene direkte under riksadvokaten, en person utpekt av Zelenski, noe som svekket integriteten deres.

Dette truet ikke bare med å reversere alle fremskritt som var gjort i arbeidet med å rydde opp i korrupsjonen i det korrupsjonsplagede landet, men også med å skade landets sjanser til å bli medlem av EU, som krever at landet aktivt bekjemper korrupsjon som en betingelse for å bli tatt opp i unionen.

Zelenski begrunnet den forrige loven med at byråene hadde "russisk innflytelse", men etter de enorme negative reaksjonene i Ukraina og i utlandet har de valgt å gå tilbake og gjenopprette sin tidligere uavhengighet fra politisk innblanding.