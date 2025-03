Zelenskij hevder at han kan gjenopprette båndene til USA

HQ

Etter et anspent og mye omtalt møte med USAs president Donald Trump er Ukrainas president Volodymyr Zelenskij fortsatt optimistisk med tanke på at forholdet mellom de to landene kan repareres, og understreker viktigheten av fortsatt militær støtte.

I en tale etter et europeisk toppmøte i London (via Reuters) erkjente Zelenskij behovet for private diskusjoner fremfor åpne konfrontasjoner, samtidig som han bekreftet at Ukraina ikke er villig til å gi fra seg noe land til Russland.

Til tross for Washingtons skepsis, har han fortsatt håp om at en lenge etterlengtet mineralavtale med USA fortsatt kan komme på plass, og hevdet at kutt i bistanden bare vil være til fordel for Russlands president Vladimir Putin.

I mellomtiden arbeider europeiske ledere med et fredsforslag som skal presenteres for Washington, med sikte på å opprettholde vestlig samhold i møte med den pågående krigen. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiet kan glatte over den siste tidens turbulens, eller om konfrontasjonen i Det ovale kontor vil markere et vendepunkt i Ukrainas kamp for støtte.