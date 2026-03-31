Zelenskij hyller Midtøsten-turneen som "svært fruktbar"

Volodymyr Zelenskij har beskrevet sin Midtøsten-turné som en suksess, og har kunngjort en rekke avtaler om sikkerhetssamarbeid og pågående forhandlinger med regionale partnere.

Den ukrainske presidenten sier at "historiske" avtaler er inngått med Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar, mens det også pågår samtaler med Jordan, Kuwait, Bahrain og Oman.

Zelenskijs besøk fokuserte på å tilby Ukrainas ekspertise i å motvirke drone- og rakettangrep, som landet har utviklet under den pågående krigen med Russland. Flere land i regionen er på jakt etter lignende kapasiteter på grunn av den økende spenningen knyttet til Iran-konflikten.

"Dette er en veldig konkret og praktisk sak", sa Zelenskij, og understreket at Ukraina effektivt eksporterer sine forsvarssystemer, militære erfaringer og teknologiske kunnskap.

Avtalene omfatter samarbeid om luftforsvar, felles forsvarsproduksjon og potensielle energipartnerskap. Zelensky fremhevet også diskusjonene om å sikre dieselforsyningen, som er en kritisk ressurs for Ukrainas militær- og landbrukssektor.

Kiev ser initiativet som både en strategisk og økonomisk mulighet, ettersom landet søker å styrke de internasjonale båndene samtidig som det styrker sin egen sikkerhet gjennom gjensidige partnerskap.