Zelenskij inviterer Putin til Tyrkia på torsdag for direkte samtaler

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har gått med på å møte Vladimir Putin i Tyrkia på torsdag, etter offentlig press fra Donald Trump om å innlede direkte samtaler umiddelbart.

Dette skjer etter at Europa og Ukraina har krevd 30 dagers våpenhvile, et krav Kreml har avvist til fordel for umiddelbare forhandlinger. Moskva insisterer på at eventuelle samtaler må gjenspeile både tidligere forslag og dagens frontlinjer, noe Ukraina anser som uakseptabelt.