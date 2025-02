Zelenskij kritiserer Trump for å være fanget i russisk desinformasjonsboble

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har slått tilbake mot USAs president Donald Trumps kommentarer der han beskylder Ukraina for russisk invasjon, og hevder at Trump er fanget i en desinformasjonsboble som er manipulert av Russland.

Under en pressekonferanse i Kiev (via The Guardian) påpekte Zelenskij, som avstår fra å kommentere sin egen popularitet, at ferske meningsmålinger viser at 58 % av ukrainerne stoler på ham. Han understreket at slike tall indikerer at han ikke kan byttes ut for øyeblikket.

Zelenskij trakk også frem den økende innflytelsen fra russisk desinformasjon som sprer seg globalt, og advarte om at den har infiltrert til og med USA. Han pekte på representanter med tilknytning til regjeringene i Ungarn og Slovakia som bidragsytere til dette narrativet.

Zelensky lovet å iverksette tiltak og samle inn mer data om global tillit til ledere for å motvirke denne desinformasjonen, og understreket viktigheten av å holde Ukraina sterkt i møte med disse utenlandske anstrengelsene.