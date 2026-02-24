Zelenskij lover å opprettholde uavhengigheten på krigens 4-årsdag: "Putin har ikke knekt ukrainerne"

HQ

President Volodymyr Zelenskij markerer at det er fire år siden Russlands full stendige invasjon ved å insistere på at Ukraina har forsvart sin uavhengighet og vil fortsette å gjøre det. I en ny tale som markerte fireårsdagen for krigsutbruddet, understreket han at "Putin har ikke knust ukrainerne", og at Kiev vil beskytte det territoriet som innbyggerne har kjempet for å forsvare.

Den ukrainske lederen skal være vertskap for europeiske dignitærer, deriblant EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, i forbindelse med seremonier i Kiev. Han bekreftet også at de pågående fredssamtalene har gått i stå på grunn av territorielle tvister, der Moskva krever landområder som Kiev nekter å gi fra seg.

For hans eksakte ord, her er hva han nettopp sa (via sosiale medier):

I dag er det nøyaktig fire år siden Putin startet sitt tre dager lange fremstøt for å innta Kiev. Og det sier mye om vår motstand, om hvordan Ukraina har kjempet hele denne tiden. Bak disse ordene står millioner av vårt folk, et enormt mot, utrolig hardt arbeid, utholdenhet og den lange veien Ukraina har fulgt siden 24. februar.

Når vi ser tilbake på begynnelsen av invasjonen og reflekterer over dagen i dag, har vi all rett til å si: Vi har forsvart vår uavhengighet, vi har ikke mistet vår statsdannelse; Putin har ikke nådd sine mål. Han har ikke knust ukrainerne, han har ikke vunnet denne krigen. Vi har bevart Ukraina, og vi vil gjøre alt for å sikre fred og rettferdighet. Ære være Ukraina!