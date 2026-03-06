Zelenskij lover USA hjelp fra Ukraina mot iranske droner

HQ

President Volodymyr Zelenskij sa torsdag at Ukraina vil bistå USA i kampen mot iranske droner, etter en forespørsel fra USA. Teheran har avfyrt hundrevis av droner mot amerikanske mål i nabolandene etter at USA og Israel innledet luftangrep mot Iran forrige helg. Ukrainas militære, som er godt rustet mot russiske angrep, har utviklet effektive systemer for å skyte ned de iransk-designede Shahed-dronene.

Zelenskij bekreftet på sosiale medier at ukrainske spesialister og nødvendig utstyr vil bli sendt til Midtøsten i løpet av de kommende dagene for å beskytte amerikanske baser og personell. Bistanden tar sikte på å utnytte Ukrainas erfaring fra fire år med konflikt med Russland, særlig når det gjelder å avskjære droner som brukes i stor utstrekning av Moskva.

USAs president Donald Trump hilste tilbudet velkommen, og bemerket at all internasjonal støtte ville bli akseptert. Zelenskij hadde tidligere uttrykt bekymring for at Iran-krigen kunne legge press på våpenleveransene til Ukraina, inkludert Patriot-luftvernsystemer som er avgjørende for forsvaret mot russiske raketter, og antydet mulig utveksling av utstyr med allierte i Midtøsten.

Som Zelenskij skriver på sosiale medier:

Vi mottok en forespørsel fra USA om spesifikk støtte til beskyttelse mot "sjahedene" i Midtøsten-regionen. Jeg ga instrukser om å skaffe til veie de nødvendige midlene og sørge for tilstedeværelse av ukrainske spesialister som kan garantere den nødvendige sikkerheten. Ukraina hjelper partnere som bidrar til å sikre vår sikkerhet og beskytte livene til vårt folk. Ære være Ukraina!