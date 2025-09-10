Zelenskij mistenker at russisk dronekrenkelse av Polen var tilsiktet

HQ

De russiske dronekrenkelsene i Polen skaper overskrifter i dag. Nå advarer Zelenskij om at disse angrepene virker bevisste, og at de signaliserer en alvorlig eskalering langs grensen. I løpet av natten rapporterte ukrainske styrker om dusinvis av droner som krysset grensen fra Hviterussland og Vest-Ukraina, og Polen ble tidlig varslet, noe som ble bekreftet av Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Hvis du vil sjekke hva han sa, kan du selvfølgelig gjøre det gjennom innlegget nedenfor eller via følgende lenke. Go!