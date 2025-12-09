Zelenskij møter pave Leo XIV i forkant av fredssamtaler med Italias Meloni

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij møtte pave Leo XIV tirsdag mens han arbeider med et motforslag til en fredsplan, etter at et USA-støttet initiativ som ble sett på som gunstig for Russland, kollapset.

Møtet fant sted i pavens sommerresidens i Castel Gandolfo. Zelenskij søker europeisk støtte før han presenterer sin reviderte plan for USA. Senere tirsdag skal han etter planen møte Italias statsminister Giorgia Meloni.

Den amerikanske planen, som Donald Trump har gått i bresjen for, ville ha krevd at Ukraina måtte avstå betydelige områder til Russland, noe Zelenskij gjentatte ganger har avvist. Zelenskij understreket at Ukraina ikke har noen juridisk eller moralsk rett til å gi fra seg landområder.

Pave Leo XIV gjentok sin oppfordring til global fred

Pave Leo XIV gjentok sin oppfordring til global fred og oppfordret til samhold og dialog, mens europeiske ledere, inkludert Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Friedrich Merz og Storbritannias Keir Starmer, fortsetter å støtte Kievs innsats og søker sikkerhetsgarantier for å forhindre fremtidig russisk aggresjon.

I mellomtiden viser konflikten ingen tegn til å avta. I dag rapporterte Kreml at 121 ukrainske droner er skutt ned, inkludert 22 over Krim, og angrep har rammet nord-ukrainske byer som Sumy, noe som har ført til strømbrudd og vedvarende forstyrrelser.