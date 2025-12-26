Zelensky skal møte Trump på søndag

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij skal reise til USA for å møte president Donald Trump på søndag, samtidig som Washington fortsetter å presse på for å få til en mulig fredsavtale mellom Kiev og Moskva. Zelenskij sier at besøket vil fokusere på ukrainske sikkerhetsgarantier og gjenoppbygging, og han beskriver den foreslåtte 20-punkts fredsplanen som "90% klar."

Planen er en oppdatert versjon av et tidligere dokument som ble forhandlet frem mellom amerikanske og russiske tjenestemenn, selv om den har blitt oppfattet som å favorisere Moskvas krav. Ukraina ønsker sikkerhetsgarantier som ligner på NATOs gjensidige forsvarsløfte, men det er fortsatt uklart om Russland vil godta slike vilkår.

Zelenskij og Trump // Shutterstock

Kunngjøringen kommer etter en diplomatisk oppblomstring i Miami, der Trumps utsending Steve Witkoff og Jared Kushner møtte russiske og ukrainske representanter hver for seg. Amerikanske tjenestemenn kalte diskusjonene "konstruktive", selv om Moskva har vist liten vilje til å gå på akkord med sine territoriale krav, særlig i den østlige Donbas-regionen.

Zelenskij har sagt at Ukraina vil vurdere å trekke tilbake "tunge styrker" fra deler av Donbas hvis Russland gjør det samme som en del av et USA-støttet initiativ for å opprette en "fri økonomisk sone". Andre viktige stridsspørsmål er kontrollen over atomkraftverket Zaporizhzhia, som ifølge Kiev bør forvaltes av USA og Ukraina i fellesskap.