Zelenskij ønsker nedtrapping i Iran velkommen og signaliserer vilje til våpenhvile med Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har ønsket våpenhvilen mellom USA og Iran onsdag velkommen, og sier at Kiev er forberedt på å " svare med samme mynt" hvis Moskva stanser angrepene. I et innlegg på X understreket Zelensky at en våpenhvile i Midtøsten kan bidra til å legge forholdene til rette for bredere diplomatiske avtaler.

Ukraina har gjentatte ganger oppfordret Russland til å gå med på en fullstendig våpenhvile i den fire år lange konflikten, slik at det blir mulig å forhandle om en fredsavtale. Landet har også sendt mer enn 200 spesialister til Midtøsten for å bekjempe iranske droneangrep, og Zelenskij bemerket at ukrainske militære team vil fortsette arbeidet med å styrke den regionale sikkerhetskapasiteten.

Som Zelenskij skriver på sosiale medier:

Ukraina har alltid oppfordret til våpenhvile i krigen som Russland fører her i Europa mot vår stat og vårt folk, og vi støtter våpenhvilen i Midtøsten og Gulfen, som baner vei for diplomatisk innsats. Ukraina sier til Russland nok en gang: Vi er klare til å svare med samme mynt hvis russerne innstiller sine angrep. Det er åpenbart for alle at en våpenhvile kan skape de rette forutsetningene for avtaler.