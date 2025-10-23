Zelenskij ønsker nye energi-sanksjoner velkommen og oppfordrer til mer press på Russland Den ukrainske presidenten roser nye tiltak fra USA og EU, men insisterer på at det må sterkere tiltak til for å få slutt på krigen.

Zelenskij hilser USAs og EUs nye energisanksjoner mot Russland velkommen, og kaller dem et viktig skritt i retning fred. I en tale i Brussel understreket han at det fortsatt er behov for mer press for å få til en våpenhvile, og avviste enhver mulighet for territoriale innrømmelser. De siste sanksjonene retter seg mot Russlands ledende olje- og gasselskaper, og signaliserer en økende vestlig besluttsomhet etter de siste diplomatiske tilbakeslagene. Zelenskij takket Washington for den faste holdningen, og sa at dette er et tydelig signal om at fortsatt aggresjon vil koste. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij // Shutterstock