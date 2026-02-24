Zelenskij oppfordrer Trump til å besøke Ukraina

HQ

President Volodymyr Zelenskij har oppfordret Donald Trump til å besøke Ukraina, og sier at det å se krigen med egne øyne vil gjøre det klart "hvem aggressoren er" i forbindelse med at landet markerte at det er fire år siden Russlands fullskala invasjon.

I en videotale sa Zelenskij at Vladimir Putin ikke hadde klart å nå sine mål eller knekke det ukrainske folket. Han insisterte på at Kiev ikke ville forråde sine innbyggere i noen forhandlinger, og oppfordret til en " sterk, verdig og varig fred."

Europeiske ledere deltok i minnemarkeringene i Kiev, deriblant Friedrich Merz, Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, mens Storbritannias statsminister Keir Starmer deltok i samtalene på avstand.

Zelenskij offentliggjorde også nye opptak fra Kiev-bunkeren der han og teamet hans oppholdt seg de første dagene av invasjonen i 2022, og fortalte om hvordan han avviste et tilbud om å evakuere og i stedet ba om ammunisjon...