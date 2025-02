Zelenskij overrekker Trump en liste over Russlands brudd på våpenhvilen

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har sendt en klar beskjed til USAs president Donald Trump, og overleverer en detaljert liste over alle våpenhviler som er brutt av Russland siden 2014 (via The Kyiv Independent).

I sin tale på toppmøtet Support Ukraine i Kiev advarte Zelenskij mot å forhaste seg inn i fredsforhandlinger uten klare og solide sikkerhetsgarantier, med henvisning til Russlands gjentatte brudd på våpenhvileavtaler.

Med 25 brudd på rullebladet understreket Zelenskij behovet for et balansert diplomati og solid beskyttelse, og understreket at enhver forhastet fredsavtale uten sterke garantier kan gjøre det mulig for Russland å gjenvinne styrke og gjenoppta aggresjonen på et senere tidspunkt.

Disse kommentarene kommer midt i en periode med bekymring for at Trump kan være ute etter å sette Ukraina på sidelinjen i forhandlingene med Moskva, særlig etter nylige samtaler i Saudi-Arabia der ukrainske representanter ble ekskludert.

Mens spenningen øker og det diplomatiske landskapet endrer seg, er Zelenskys holdning preget av forsiktighet, og han oppfordrer til at enhver fredsavtale må sikre reell sikkerhet for Ukraina. Inntil videre gjenstår det å se hvordan denne situasjonen vil utvikle seg.