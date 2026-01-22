Zelenskij på vei til Davos for samtaler med Trump

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij ankom Sveits torsdag for viktige samtaler med USAs president Donald Trump, samtidig som amerikanske tjenestemenn sa at forhandlingene om å få slutt på den nesten fire år lange krigen i Ukraina nærmer seg et gjennombrudd. Møtet, som skal finne sted på sidelinjen av World Economic Forum i Davos, kommer på et tidspunkt med intens diplomatisk aktivitet mellom Kiev, Washington og Moskva.

Zelenskyj hadde tidligere sagt at han ville droppe Davos for å bli i Kiev, der russiske luftangrep har ødelagt Ukrainas energinett og etterlatt store deler av landet uten strøm. Han signaliserte at han bare ville reise hvis det var en reell sjanse for å få til en avtale med Trump som inkluderte faste sikkerhetsgarantier og midler til gjenoppbygging etter krigen. Onsdag sa Trump at en avtale var "rimelig nær", noe som førte til at den ukrainske lederen reiste i siste liten.

Zelenskij og Trump // Shutterstock

USAs utsending Steve Witkoff slo an en optimistisk tone i Davos, og sa at samtalene hadde gjort "store fremskritt" og nå var fokusert på å løse et enkelt gjenstående problem. "Hvis begge sider ønsker å løse dette, kommer vi til å få det løst", sa han til delegatene. Zelenskyj skal etter planen møte Trump før han skal holde en tale der han redegjør for Ukrainas posisjon.

De diplomatiske fremstøtene strekker seg utover Davos. Witkoff og USAs utsendingskollega Jared Kushner skal senere torsdag til Moskva for samtaler med Russlands president Vladimir Putin, som har sagt at diskusjonene vil omfatte en mulig løsning og bruk av nedfrosne russiske midler til gjenoppbygging av Ukraina. Kreml bekreftet møtet, men nedtonet forventningene.

Markedene reagerte raskt på de diplomatiske utspillene, og Ukrainas internasjonale obligasjoner steg i takt med at investorene satset på muligheten for fremgang. Likevel fortsetter kampene på bakken: Russiske angrep rammet flere regioner torsdag, inkludert Odesa, der en 17-åring ble drept i et droneangrep, noe som understreker hvor skjørt håpet om fred fortsatt er.