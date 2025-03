Zelenskij: "Putin vil dø snart, og det er et faktum"

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ryktene om Vladimir Putins forverrede helse tiltar, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har selvsikkert hevdet at den russiske lederens tid renner ut.

Rapporter tyder på at Putin lider av alt fra Parkinsons sykdom til kreft, med synlige tegn som skjelvende hender, rykninger i beina, utydelig tale og et oppsvulmet ansikt. Noen mener til og med at han er avhengig av dobbeltgjengere når han opptrer offentlig.

Disse kommentarene kom da han talte sammen med Emmanuel Macron i Paris, der Zelenskij også understreket at det haster med urokkelig vestlig støtte, og at Russlands strategi går ut på å forlenge konflikten samtidig som de sprer intern splittelse.

I mellomtiden vurderer NATO-landene økt militær bistand og fredsbevarende tiltak, selv om de fortsatt er bekymret for en direkte eskalering. Mens Moskva fortsetter sine angrep på ukrainske byer, er spørsmålet om Putins skjebne en viktig faktor for krigens videre forløp.