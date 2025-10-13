Zelenskij rapporterer om ukrainske framganger i det sørlige Zaporizjzja

HQ

"På dette tidspunktet fortsetter ukrainske enheter våre motoffensive aksjoner nær Dobropillia, men også i andre sektorer. Spesielt i Zaporizhzhia-regionen nær Orikhiv. Der har våre styrker rykket frem. I dag mer enn 3 km." Dette var de siste ordene fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Kunngjøringen kom under en nattlig videotale, der han fremhevet fortsatt fremgang i flere sektorer av fronten. I mellomtiden sa Russland at deres styrker hadde angrepet ukrainske stillinger i området, mens begge sider kom med motstridende oppdateringer om de pågående kampene langs frontlinjen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!