Zelenskij sender forhandler Umerov til Brussel for samtaler med europeiske sikkerhetsrådgivere

Ukrainas seniorforhandler Rustem Umerov skal onsdag møte nasjonale sikkerhetsrådgivere fra europeiske land i Brussel før han drar til USA, sa president Volodymyr Zelenskij i dag.

Møtene har som mål å orientere europeiske partnere om utviklingen etter tirsdagens samtaler i Kreml mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner, som ikke resulterte i noe kompromiss om en mulig fredsavtale.

"Ukrainske representanter vil orientere sine kolleger i Europa om hva som er kjent etter gårsdagens kontakter fra amerikansk side i Moskva, og de vil også diskutere den europeiske komponenten i den nødvendige sikkerhetsarkitekturen", sier Zelenskij.

Etter møtet i Brussel vil Umerov og generalstabssjef Andrii Hnatov forberede seg til et oppfølgingsmøte med USAs utsendinger. Zelenskij understreket at Ukrainas koordinering med partnerne fortsetter, og at forhandlingsprosessen fortsatt er fullt aktiv.