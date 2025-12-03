Zelenskij sender forhandler Umerov til Brussel for samtaler med europeiske sikkerhetsrådgivere
Ukraina koordinerer med Europa og USA etter Kremls samtaler med Trumps utsendinger.
Ukrainas seniorforhandler Rustem Umerov skal onsdag møte nasjonale sikkerhetsrådgivere fra europeiske land i Brussel før han drar til USA, sa president Volodymyr Zelenskij i dag.
Møtene har som mål å orientere europeiske partnere om utviklingen etter tirsdagens samtaler i Kreml mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner, som ikke resulterte i noe kompromiss om en mulig fredsavtale.
"Ukrainske representanter vil orientere sine kolleger i Europa om hva som er kjent etter gårsdagens kontakter fra amerikansk side i Moskva, og de vil også diskutere den europeiske komponenten i den nødvendige sikkerhetsarkitekturen", sier Zelenskij.
Etter møtet i Brussel vil Umerov og generalstabssjef Andrii Hnatov forberede seg til et oppfølgingsmøte med USAs utsendinger. Zelenskij understreket at Ukrainas koordinering med partnerne fortsetter, og at forhandlingsprosessen fortsatt er fullt aktiv.